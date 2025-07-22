Жительница города вносила недостоверные сведения в документы для сокрытия поставок подконтрольных товаров за рубеж

УФА, 22 июля. /ТАСС/. Предприниматель из Уфы обвиняется в экспорте сырья, применяемого для создания оружия массового поражения. Она вносила недостоверные сведения в документы для сокрытия вывоза подконтрольных товаров, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Башкирии.

"Выявлена и пресечена преступная деятельность жительницы г. Уфы 1965 г. р., незаконно передававшей представителю иностранного государства сырье, которое может быть использовано при создании оружия массового поражения, и в отношении которого установлен экспортный контроль", - говорится в сообщении.

Сотрудниками ФСБ и таможни установлено, что уфимка вела коммерческую деятельность по оптово-розничной торговле химическими веществами. Она поставляла химические реактивы и лабораторную посуду иностранному юридическому лицу. "Ей было достоверно известно, что поставляемые ею реагенты могут использоваться при изготовлении оружия массового поражения и требуют получения специальной лицензии на вывоз товаров и веществ, подлежащих экспортному контролю. Для сокрытия поставок подконтрольных товаров за рубеж обвиняемая вносила недостоверные сведения в таможенные, транспортные и коммерческие документы", - добавили в управлении.

В отношении предпринимательницы было расследовано уголовное дело по ст. 189 УК РФ (незаконный экспорт из РФ или передача товаров и технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ или услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль) по шести эпизодам.

В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемая вину признала и прекратила коммерческую деятельность, отметили в пресс-службе.