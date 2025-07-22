В аварии также пострадал ребенок, он доставлен в медицинское учреждение

ОРЕЛ, 22 июля. /ТАСС/. Женщина погибла, ребенок был госпитализирован в результате ДТП на трассе в Ливенском районе Орловской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, авария произошла на 132-м километре трассы Орел - Тамбов в Ливенском районе Орловской области. Водитель автомобиля Lada Kalina 1992 года рождения допустил съезд с дороги, машина опрокинулась. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего уточняются.

"В результате ДТП пассажирка 1998 г. р. погибла, пассажир 2019 г. р. доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении пресс-службы.