Дорожный инцидент произошел в Иркутском районе на Александровском тракте

ИРКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Семь человек пострадали в ДТП в Иркутском районе Приангарья при столкновении двух автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

"Дорожный инцидент произошел сегодня вечером в Иркутском районе на Александровском тракте. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Aqua, следуя со стороны города Иркутска в направлении СНТ "Веселое", при повороте налево не предоставил преимущество водителю автомобиля Toyota Axio и допустил с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и три пассажира Toyota Axio, а также водитель и два пассажира Toyota Aqua с телесными повреждениями были доставлены бригадой скорой помощи в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Прокуратура Иркутской области контролирует проверку по факту ДТП.