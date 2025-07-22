Угрозы распространения огня нет, сообщил глава госкомитета республики по безопасности Олег Поляков

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 июля. /ТАСС/. Специалисты локализовали пожар на мусорном полигоне в Медвежьегорске в Карелии, угрозы распространения огня нет. Об этом сообщил глава госкомитета республики по безопасности Олег Поляков в своем Telegram-канале.

"По ситуации на ТБО полигоне в Медвежьегорске сообщаю, что возгорание локализовано и угроза распространения отсутствует", - говорится в сообщении.

По словам Полякова, работы по ликвидации возгорания продолжаются. Задействованы восемь человек, бульдозер, поливальная машина и три мотопомпы. За минувшие сутки расчищено и засыпано грунтом 0,3 га полигона. Расширена дорога между свалкой и лесным массивом. За ситуацией продолжают круглосуточно наблюдать сотрудники Медвежьегорского энергосетевого предприятия.

В Медвежьегорске из-за пожара на мусорном полигоне введен режим повышенной готовности. Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет 2,3 га.

21 июля в госкомитете Карелии сообщили о приостановке приема отходов на полигон. По данным Карельского экологического оператора, мусор пока направляют в Сегежу, что существенно увеличивает затраты как временные, так и транспортные. Из-за этого возможны задержки при оказании услуг в Медвежьегорске и Пудоже, сообщал региональный оператор по обращению с ТКО.