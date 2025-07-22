По данным полиции, авария произошла на 40 км автодороги Волгоград - Каменск-Шахтинск - Луганск

ВОЛГОГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Волгоградской области, в результате пострадали пять человек. На месте ДТП организовано реверсивное движение, сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, авария произошла на 40 км автодороги Волгоград - Каменск-Шахтинск - Луганск, столкнулись Hyundai и Ravon.

"Устанавливаются обстоятельства ДТП на федеральной автодороге в Городищенском районе: пострадали пять человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно - оперативная группа. На участке дороги ввели реверсивное движение.