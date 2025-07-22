Все обвиняемые содержатся под стражей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала народная артистка РФ Лариса Долина, передано по подсудности в Балашихинский суд Москвы, фигурантам также продлен арест сроком на полгода. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов Асим Алыев.

"Уголовное дело передано по подсудности в Балашихинский районный суд города Москвы, фигурантам также продлена ранее избранная мера пресечения сроком на пол года", - заявил адвокат.

11 июля стало известно, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве, жертвой которого стала народная артистка РФ Лариса Долина. Уголовное дело в 30 томах поступило в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу.

Перед судом предстанут Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества в отношении народной артистки РФ (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Обвиняемые, действуя в составе организованной группы вместе с иными неустановленными соучастниками, с 2 апреля 2024 года по 12 июля 2024 года совершили хищение путем обмана денежных средств на сумму 175 120 000 рублей, причинив своими действиями потерпевшей ущерб в особо крупном размере. Кроме того, они лишили ее права на квартиру в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 млн рублей. Общий ущерб по делу составил более 317,6 млн рублей. Как уточнили в правоохранительных органах, потерпевшей стала певица Лариса Долина.

Цырульникова также обвиняется в совершении еще трех аналогичных преступлений в отношении двух столичных пенсионерок (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Так, 19 июля 2024 года она забрала на Краснопресненской набережной у введенной в заблуждение пенсионерки 2,7 млн рублей. А 27 июля 2024 года Цырульникова встретилась в Балашихе с введенной в заблуждение женщиной и, выдавая себя за сотрудницу Росфинмониторинга, похитила у нее 8,2 млн рублей, назвав кодовое слово. Затем у этой же потерпевшей обвиняемая попыталась похитить еще 4,5 млн рублей, но в момент передачи денег была задержана.

Все обвиняемые содержатся под стражей.