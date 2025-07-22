В Курской области водитель трактора пострадал при наезде на взрывное устройство

Он госпитализирован с акубаротравмой, осколочным ранением правой голени и ссадиной живота, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн

КУРСК, 22 июля. /ТАСС/. Водитель трактора получил ранения в результате наезда на взрывное устройство во время проведения сельхозработ в поселке Викторовка Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"По предварительной информации, сегодня в поселке Викторовка Льговского района при проведении сельхозработ трактор наехал на взрывное устройство. В результате взрыва пострадал 22-летний водитель", - написал он.

По словам врио главы региона у пострадавшего акубаротравма, осколочное ранение правой голени, ссадина живота. Его доставили в больницу.