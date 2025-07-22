Движение по единственной дороге, которая проходит через территорию гипсового завода, организовано по реверсивной схеме

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Десятки машин ожидают своей очереди, чтобы проехать в город Тырныауз в Кабардино-Балкарии (КБР), где сошел сель, значительно повредивший мост на федеральной трассе. Движение организовано в реверсивном режиме, передает корреспондент ТАСС.

Автомобильное движение в Эльбрусском районе в сторону города Тырныауза, где после обильных осадков сошел сель, затруднено. Десятки машин местных жителей и туристов ожидают своей очереди, чтобы проехать в сторону Баксанского ущелья.

"Едем путешествовать, хотели проехать в сторону Эльбруса, там хотим посмотреть хорошие места. Сейчас дорогу смело, ищем обходные пути", - рассказал в интервью ТАСС житель города Мелитополя Иван Борохов, который приехал в Кабардино-Балкарию вместе с супругой.

Движение по единственной дороге, которая проходит через территорию гипсового завода, организовано по реверсивной схеме. Причем большегрузы и автобусы проехать не могут.

"В настоящее время движение легковых автомобилей, газелей и микроавтобусов через реку Баксан в Тырныаузе осуществляется через объездной путь. Проезд больших туристических автобусов ограничен", - пояснили в региональном министерстве курортов и туризма.

В администрации муниципалитета также сообщили, что периодически будут закрывать проезд в случае возникновения опасности.

В настоящее время в часть жителей остается без света и воды. Работы по восстановлению коммуникаций ведутся специалистами оперативных служб.

21 июля вечером в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, который разрушил мост на федеральной трассе, ведущей к курорту "Эльбрус". В муниципалитете объявили режим ЧС. Была проведена эвакуация жителей домов, расположенных вблизи поврежденного участка. Работает пункт временного размещения жителей в одной из школ города. Оперативные службы призвали жителей республики и туристов воздержаться от поездок в Эльбрусский район.