Мужчина получил ранения при детонации дрона ВСУ в белгородском поселке

В селе Двулучное Валуйского округа беспилотник атаковал автомобиль, повреждены задняя часть кузова и выбиты окна в частном доме

БЕЛГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области. В результате детонации дрона в поселке Уразово Валуйского округа ранен мирный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В поселке Уразово Валуйского округа мужчина получил ранения при детонации дрона. У пострадавшего открытая рана лица и множественные осколочные ранения грудной клетки и живота. Бригада скорой помощи доставляет его в Валуйскую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.

По информации главы региона, в округе в результате детонации второго дрона в здании социального объекта повреждено остекление, три легковых автомобиля, один из которых уничтожен огнем. Еще один FPV-дрон сдетонировал на стоянке коммерческого объекта - повреждены окна торговых объектов и два автомобиля.

В селе Двулучное Валуйского округа беспилотник атаковал автомобиль, повреждены задняя часть кузова и выбиты окна в частном доме. В Шебекинском округе в поселке Шамино два FPV-дрона атаковали легковой автомобиль, в результате чего машина сгорела. В селе Терновое беспилотник ударил по частному дому - повреждены остекление, фасад и припаркованный автомобиль.

"В районе хутора Екатериновка Волоконовского района дрон нанес удар по трактору, находящемуся на территории предприятия, повреждены кабина и колесо", - добавил Гладков.