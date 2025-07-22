В ведомстве уточнили, что выполняется комплекс мероприятий по обследованию места происшествия

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ создало оперативный штаб для координации работ после аварии на Городецком гидроузле. Движение по Волге будет возобновлено после выполнения исследовательских работ, сообщается в Telegram-канале Минтранса.

"В Минтрансе создан оперативный штаб для координации работ на Городецком гидроузле. Точные сроки возобновления навигации по Волге в Нижегородской области будут определены после проведения комплекса исследовательских работ", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что выполняется комплекс мероприятий по обследованию места происшествия. Работники спецслужб демонтируют оголовок над водой, который выступает на 2 м. Завтра к работам присоединится водолазная группа для осмотра подводной части оголовки. От результата работы зависят сроки возобновления судоходства, Росморречфлот выпустит соответствующее распоряжение.

На данный момент на площадке находятся 17 самосвалов, баржа-буксир, кран, экскаваторы с гидромолотом и другая необходимая техника. Проводятся работы по демонтажу аварийной конструкции, которая мешает проходу судов.

Ранее сообщалось, что движение по шлюзу Городецкого гидроузла приостановлено из-за повреждения. 10 судов круизного и прогулочного флота планировали пройти во вторник по шлюзам гидроузла. Мобильная приемная для пассажиров круизных теплоходов организована на пристани Галанино в Городце Нижегородской области.