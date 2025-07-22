Как сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, по предварительной информации, автобус самопроизвольно начал движение по территории конечной станции без пассажиров в салоне и сместил дорожные ограждения

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Авария с участием автобуса коммерческого перевозчика произошла в столице, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Около 22:15 на Авиационной улице в районе дома №70, строение 1 произошел инцидент с участием автобуса №100 <...> коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз". По предварительной информации, автобус самопроизвольно начал движение по территории конечной станции без пассажиров в салоне и сместил дорожные ограждения", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. "В результате инцидента пострадавших нет. Припаркованные автомобили получили механические повреждения", - уточнили в пресс-службе.