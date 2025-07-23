В городе фиксируют отключения электричества

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Критическая инфраструктура получила повреждения после серии взрывов в городе Сумы на северо-востоке Украины, фиксируются отключения электроэнергии. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Григоров.

Он не уточнил, какой именно объект получил повреждения, однако сообщил, что в результате обесточена часть потребителей в Сумском районе области. "Работы по восстановлению продолжаются, однако возобновление электроснабжения может занять некоторое время", - написал Григоров в своем телеграм-канале.

Кроме того, местный водоканал сообщил, что вода будет подаваться с пониженным давлением.

В ночь на 23 июля в Сумах произошла серия взрывов. После этого поступали сообщения о массовом отключении электричества в городе и области.