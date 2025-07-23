По предварительным данным, в ходе выполнения рейса по маршруту Черемшанка - Подкаменная Тунгуска воздушное судно авиакомпании "Арт авиа" осуществило возврат в аэропорт вылета по причине технической неисправности одного из двигателей

КРАСНОЯРСК, 23 июля. /ТАСС/. Воздушное судно авиакомпании "Арт авиа", выполнявшее рейс по маршруту Черемшанка - Подкаменная Тунгуска в Красноярском крае, вернулось в аэропорт из-за технической неисправности. Об этом ТАСС сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства авиационного инцидента с воздушным судном авиакомпании "Арт авиа". По предварительным данным, сегодня около 11 часов местного времени (07:00 мск) в ходе выполнения рейса по маршруту Черемшанка - Подкаменная Тунгуска воздушное судно авиакомпании "Арт авиа" осуществило возврат в аэропорт вылета по причине технической неисправности одного из двигателей", - сообщили в прокуратуре.

На борту находилось 10 пассажиров и 2 члена экипажа. "В настоящее время воздушное судно отстранено от полетов. Пассажиры размещены в здании аэровокзала. Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, взято на контроль соблюдение прав пассажиров", - пояснили в ведомстве.