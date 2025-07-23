Электроснабжение восстановят в течение часа, сообщил врио мэра города Сергей Жестянников

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Часть Вологды - центр и Заречье - временно обесточены из-за аварии на электросетях. Электроснабжение планируется восстановить в течение часа, сообщил врио мэра Вологды Сергей Жестянников.

"Сообщаю об аварии на электросетях. Отключены центр и заречная часть города. Электричества не будет в течение часа, бригада работает", - сообщил Жестянников, его комментарий привел в своем Telegram-канале губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Причины аварии не уточняются.

По данным Вологодского ЦГМС, в регионе остается повышенный температурный фон. В среду прогнозируется до +29 градусов.