В Индонезии произошло извержение вулкана Марапи

Пепел поднялся на 4,5 км над уровнем моря

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Извержение вулкана Марапи зафиксировано на острове Суматра в западной части Индонезии. Об этом сообщило агентство Antara со ссылкой на наблюдательный пост.

По данным его сотрудников, вулкан, расположенный в провинции Западная Суматра, выбросил пепел на высоту 1,6 тыс. м над кратером, или на 4 491 м над уровнем моря. Указывается, что облака густого пепла распространяются в юго-восточном направлении. Местных жителей призывают не приближаться к кратеру вулкана ближе, чем на 3 км, эти рекомендации Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф республики остаются в силе после извержения Марапи на прошлой неделе.

Согласно материалу, ранее Центр вулканологии, подведомственный Министерству энергетики и минеральных ресурсов Индонезии, сообщил о намерении уделить в 2025 году приоритетное внимание модернизации оборудования для мониторинга активности нескольких вулканов страны, в том числе Марапи.

Марапи - действующий вулкан высотой 2 891 м над уровнем моря, который расположен у северо-западной оконечности хребта Барисан на западе республики. В декабре 2023 года в результате извержения Марапи погибли по меньшей мере 22 человека.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих около 130.