Александра Юркина ранее задержали по подозрению в превышении полномочий

ПЕРМЬ, 23 июля. /ТАСС/. Руководитель администрации Кочевского округа Пермского края Александр Юркин, задержанный по подозрению в превышении полномочий, отправлен под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в ведомстве.

Юркин был задержан 22 июля. По данным управления СК, с апреля 2018 года по декабрь 2022 года он для освоения бюджетных средств, выделенных на приобретение или строительство жилья для детей-сирот, приобрел в селе Кочево 46 жилых помещений на общую сумму не менее 50 млн рублей. На сегодняшний день 19 жилых помещений переданы детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма жилого помещения. Однако, как отметили в ведомстве, дома, в которых приобретены квартиры, не отвечают требованиям, предъявляемым федеральным законодательством к жилым помещениям, а также требованиям безопасности жизни и здоровья, поскольку имеют дефекты конструкций зданий и другие нарушения, говорящие о непригодности для проживания. Также главой администрации допущены грубые нарушения конкурсных процедур при приобретении этих жилых помещении.

В отношении Александра Юркина возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, из корыстной или иной личной заинтересованности). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Следователи провели осмотры мест происшествий и обыски, изъяли интересующую следствие документацию, осматриваются жилые помещения, допрашиваются свидетели, назначаются судебные экспертизы.