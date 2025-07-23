Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал прокомментировал публикации в СМИ о том, что несколько британских семей получили тела не своих погибших родственников

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июля. /ТАСС/. Процесс идентификации погибших при крушении Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India под Ахмедабадом в Индии был проведен в строгом соответствии с установленными протоколами и техническими требованиями. Об этом заявил журналистам официальный представитель МИД Рандхир Джайсвал, комментируя публикации в СМИ о том, что несколько британских семей получили тела не своих погибших родственников.

"После трагической катастрофы соответствующие органы провели идентификацию жертв в соответствии с установленными протоколами и техническими требованиями. Со всеми останками обращались с высочайшим профессионализмом и должным уважением к достоинству покойного", - сказал Джайсвал.

Он добавил, что Нью-Дели продолжает сотрудничать с властями Великобритании в решении всех проблем, связанных с этим вопросом.

Ранее телеканал India Today сообщил, что похороны нескольких британских граждан, погибших в авиакатастрофе, состоялись в Индии, а тела 12 пассажиров были отправлены в Великобританию. Останки передали семьям после проведения ДНК-тестов в больнице Ахмедабада. Однако по меньшей мере две семьи жертв трагедии получили не те тела.