В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области добавили, что за первые шесть месяцев 2025 года установили более 2 тыс. фигурантов, совершивших свыше 5 тыс. преступлений, связанных с наркотиками

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Почти 50 нарколабораторий ликвидировано в Подмосковье в течение первого полугодия текущего года, изъято более 3 тонн запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области по итогам заседания коллегии главка, на котором подведены итоги работы за первые шесть месяцев 2025 года.

"Всего в первом полугодии ликвидировано 48 лабораторий, задержано 66 лиц (+46,7%), причастных к их деятельности", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД также добавили, что за первые шесть месяцев текущего года установлено более 2 тыс. фигурантов, совершивших свыше 5 тыс. преступлений, связанных с наркотиками. "По предварительно расследованным преступлениям из незаконного оборота выведено более 3 тонн запрещенных и подконтрольных веществ. Расследовано 112 наркопреступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ", - рассказали в пресс-службе.