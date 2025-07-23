По данным следствия, сотрудники администрации городского округа Баксан и Баксанского района не приняли меры по обеспечению водоснабжением населения, что привело к нарушению прав граждан

НАЛЬЧИК, 23 июля. /ТАСС/. Уголовное дело против сотрудников районной и городской администраций в Баксане завели в Кабардино-Балкарии (КБР) из-за проблем с водоснабжением. Причиной послужили жалобы жителей, сообщили в региональном управлении СК России.

"По версии следствия, ответственные должностные лица ряда сельских поселений Баксанского района, а также должностные лица администрации городского округа Баксан и Баксанского района, действуя в нарушение требований законодательства о водоснабжении и водоотведении, ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности. Они не приняли необходимых мер по обеспечению водоснабжением населения, что привело к регулярному и длительному отключению подачи питьевой воды населению и существенному нарушению прав граждан", - отметили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Расследование находится на контроле руководства следственного управления, добавили в управлении.

Ранее подобное дело было возбуждено в отношении госслужащих Чегемского района КБР.