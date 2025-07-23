При этом уменьшилось количество зарегистрированных разбоев на 13,2%, грабежей - на 16%, краж - на 4,1%, в том числе квартирных - на 22,9%, отметили в МВД

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Количество преступлений с использованием IT-технологий в России за полгода выросло на 0,7% по сравнению с прошлым годом, вместе с тем сократилось количество дистанционных краж на 14,3%. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"По-прежнему более трети преступлений совершается с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Таких деяний зарегистрировано на 0,7% больше, чем в январе-июне прошлого года. Тем не менее количество дистанционных краж снизилось на 14,3%, а преступлений в сфере компьютерной информации - на 22,3%", - сказали в пресс-центре.

За первые шесть месяцев наблюдалось снижение количества зарегистрированных преступлений на 1,8%. Уменьшилось количество зарегистрированных разбоев на 13,2%, грабежей - на 16%, краж - на 4,1%, в том числе квартирных - на 22,9%, краж автомобилей - на 10,2%, угонов - на 9,4%.

"На улицах, площадях, в парках и скверах зарегистрировано на 11,8% преступлений меньше, чем годом ранее. Число уличных разбоев сократилось на 26,1%, грабежей - на 31,3%, краж - на 18,4%", - добавили в МВД.

Также уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 22,6%, ранее судимыми - на 16%. "По расследованным уголовным делам из незаконного оборота полицейскими изъято 16 тонн наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также сильнодействующих веществ", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, число ДТП с пострадавшими снизилось на 1,4%, количество погибших в них людей - на 3%, раненых - на 1,8%. ДТП с участием пьяных водителей сократилось на 13,9%, погибших в них людей стало меньше на 31%, раненых - на 10,7%. "МВД РФ во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами продолжает принимать меры по контролю за оперативной обстановкой", - подытожили в ведомстве.