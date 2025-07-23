В пресс-службе УФСБ по региону сообщили, что услуги по организации проживания и уходу за пожилыми людьми в арендованном помещении оказывали двое жителей Брянска

БРЯНСК, 23 июля. /ТАСС/. Незаконно работающий дом престарелых с 17 постояльцами выявили в Брянском районе Брянской области сотрудники региональных УФСБ и прокуратуры в ходе совместной проверки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Брянской области.

"УФСБ России по Брянской области совместно с прокуратурой Брянской области в ходе совместной проверки на территории Брянского района выявлен незаконно функционирующий дом престарелых", - сказано в сообщении.

Установлено, что двое жителей Брянска незаконно оказывали услуги по организации проживания и уходу за пожилыми людьми в арендованном помещении. Всего в ходе рейда выявлено 17 лиц преклонного возраста, которые после предварительного медосмотра и полученных рекомендаций врачей направлены для размещения в различные медицинские учреждения.

"Материалы проверки направлены для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 238 УК России в СУ СК России по Брянской области. Прокуратурой Брянской области подан иск в Брянский районный суд о запрете деятельности указанных предпринимателей до устранения выявленных нарушений", - сказано в сообщении УФСБ.