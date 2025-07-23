По данным газеты, погибли два человека

РИМ, 23 июля. /ТАСС/. Сверхлегкий самолет с двумя людьми на борту потерпел крушение и упал на проезжую часть на севере Италии. Два человека на борту самолета погибли. Об этом сообщила газета Corriere Della Sera.

По ее информации, самолет вылетел из Пьяченцы и по неустановленным причинам разбился в районе города Брешиа на севере республики. Сразу после удара самолет загорелся. Во время катастрофы по дороге проезжали два автомобиля, пассажиры которых не получили серьезных травм.

Как отмечает газета, прокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в непредумышленном убийстве, но установить причины крушения будет проблематично.

"Судя по первоначальной информации, которой мы располагаем, для этого типа сверхлегких самолетов не существует процедур, которые необходимо соблюдать перед взлетом или во время полета. Остается понять, существует ли пробел в законодательстве, который позволил владельцу самолета летать без какого-либо контроля", - приводит газета заявление итальянского прокурора Франческо Прете.