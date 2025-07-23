Украинский пограничник сбежал с поста в Венгрию

Беглец оставил свое оружие, а также бронежилет, спецсредства и другую экипировку прямо в лесу на позиции

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Украинский пограничник оставил свой пост на границе с Венгрией и ушел в соседнюю страну, бросив оружие. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

"В Закарпатье, на границе с Венгрией, исчез военнослужащий погранслужбы. Речь идет о штаб-сержанте Виталии Гугу, который 22 июля самовольно покинул место службы возле пограничного знака №336", - написал Глагола.

По словам журналиста, беглец оставил свое оружие - автомат АК-74, пистолет Форт-12Р, а также бронежилет, спецсредства и другую экипировку прямо в лесу на позиции. "Рядом на контрольно-следовой полосе нашли следы, ведущие по направлению к Венгрии. Все указывает на то, что он незаконно пересек границу", - отметил журналист.

По его данным, украинская сторона известила об инциденте полицию Венгрии.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать мобилизации и выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.