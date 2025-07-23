Форум был "одним из главных мест мировой киберпреступности", где продавались программы для взлома и украденные данные, отметили в прокуратуре Парижа

ПАРИЖ, 23 июля. /ТАСС/. Подозреваемого в администрировании хакерского форума XSS задержали на Украине в связи с расследованием, которое было начато во Франции. Об этом сообщила прокуратура Парижа.

В заявлении пресс-службы прокуратуры утверждается, что форум, работающий с 2013 года, был "одним из главных мест мировой киберпреступности". Там, в частности, продавались различные программы для взлома, украденные данные.

Расследование было начато в 2021 году прокуратурой Парижа и велось при поддержке Европола. Следователям удалось получить доступ к закрытому серверу обмена сообщениями. Изучив данные с этого сервера, они пришли к выводу, что злоумышленники в результате незаконной деятельности смогли заработать по меньшей мере 7 млн долларов. После того как была установлена личность одного из предполагаемых администраторов форума, его объявили в розыск и в конечном счете 22 июля задержали на Украине.

Как уточняет газета Le Monde, подозреваемый мог заниматься администрированием этой платформы с 2018 года, после того как предыдущего администратора задержали в Белоруссии.