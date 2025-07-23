Угрозы населенным пунктам нет, сообщили в МЧС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Спасатели локализовали ландшафтный пожар в районе села Виноградное в Крыму. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Пожар локализован на площади 56 га. Угрозы населенным пунктам нет. Тушение продолжается", - сообщили в министерстве.

На месте пожара увеличена группировка сил и средств. "К тушению привлечено более 200 человек и 40 единиц техники, в том числе авиация МЧС России. Вертолет Ми-8 сбросил 10 тонн воды", - отметили в ведомстве.

Наземная группировка для тушения очагов используют ранцевые огнетушители и хлопушки.