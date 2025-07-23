По результатам фото-видео-технических и портретных экспертиз проведен ситуационный анализ, цифровая обработка видеоматериалов суммарной длительностью 40 часов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Специалисты Судебно-экспертного центра Следственного комитета РФ реконструировали события во время террористической атаки на концертный зал "Крокус сити холл" в марте 2024 года. Об этом сообщил и.о. директора Судебно-экспертного центра СК РФ Александр Кречет.

"Мы принимали участие в расследовании террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл". По результатам фото-видео-технических и портретных экспертиз проведен ситуационный анализ, цифровая обработка видеоматериалов суммарной длительностью 40 часов, получена реконструкция событий, запечатленных с разных ракурсов", - сказал он в интервью "Российской газете".

По его словам, в ходе цифровой обработки установлена внешность лиц, привлекаемых к уголовной ответственности.

Теракт в "Крокус" был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей. После теракта четверо исполнителей попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву.

Фигурантами дела, к рассмотрению которого приступил военный суд, являются 19 человек, как непосредственные исполнители теракта, так и их пособники. Расследование в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации продолжается.