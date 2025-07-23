По предварительной информации, уничтожено три БПЛА над полем в районе Качи и три БПЛА над морем на большом отдалении от берега, сообщил губернатор Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Российские военные уничтожили шесть БПЛА над полем в районе Качи и над морем. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Громкие звуки, которые было слышно в городе, - это работа наших военных", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, три дрона уничтожили над морем на большом расстоянии от берега. Еще три сбили в районе Качи над полем.

На территории Севастополя продолжается контроль обстановки. Развожаев попросил жителей и гостей находиться в безопасных местах и сохранять спокойствие.

По информации дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, морской и наземный общественный транспорт прекратил движение в городе.