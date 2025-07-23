Пьяный мужчина избил глухонемого местного жителя, что привело к его смерти

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании убийства инвалида в Чкаловском. Об этом ТАСС сообщили в СК РФ.

"Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России", - сообщили в ведомстве.

В соцсетях сообщается, что в Чкаловском пьяный мужчина избил глухонемого местного жителя, что привело к его смерти.

Следственными органами СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Нападавшему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.