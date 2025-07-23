Восемь беспилотных летательных аппаратов уничтожены над акваторией Черного моря и восемь - над территорией Крыма, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили над акваторией Черного моря и Крымом 16 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"23 июля с 19:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь - над акваторией Черного моря и восемь - над территорией Республики Крым", - сказали там.

Как уточнили в ведомстве, около 14:30 мск дежурными средствами ПВО был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области.