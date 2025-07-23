От холодного водоснабжения также отключены более 1,4 тыс. частных домов, сообщили в ГУ МЧС по региону

САМАРА, 23 июля. /ТАСС/. Утечка на водопроводе произошла в городе Октябрьский Самарской области. На время ремонта без холодной воды остались 65 многоквартирных и более 1,4 тыс. частных домов, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Информация об утечке на водоводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм на улице Горького поступила в 18:50. "На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 65 многоквартирных и 1 429 частных жилых домов, 3 социально-значимых объекта (школа, 2 детских сада)", - сказано в сообщении

Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 02:00 24 июля.