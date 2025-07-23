ДОНЕЦК, 23 июля. /ТАСС/. Мирный житель получил ранение в Калининском районе Горловки в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.
"В результате атаки дрона ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки - прим. ТАСС) ранен мирный житель Горловки", - написал он в Telegram-канале.
Приходько также сообщил, что в результате атаки украинского дрона в Горловке поврежден объект теплоснабжающей организации.