Замоскворецкий суд Москвы заключил Глеба Трифонова под стражу сроком на 1 месяц 27 суток

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Общая сумма вменяемых взяток по делу главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова не превышает 150 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Алексей Михальчик.

"Общая сумма взяток не превышает 150 тысяч рублей", - сказал адвокат.

Замоскворецкий суд Москвы заключил Трифонова под стражу сроком на 1 месяц 27 суток.

Главреду Telegram-канала Baza Глебу Трифонову вменяют три эпизода дачи взятки.

Ранее в СК РФ сообщили ТАСС о том, что Трифонова и его коллегу Татьяну Лукьянову обвиняют в даче взяток полицейским из регионов в обмен на информацию. В редакции издания и в квартире Трифонова прошли обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты документы, а также электронные носители информации. В ведомстве отмечали, что с делом Трифонова связано дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Задержаны трое сотрудников полиции, которые будут доставлены в столичный регион для проведения следственных действий.