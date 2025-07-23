Повреждены несколько окон в образовательном учреждении и в соседних зданиях

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Осколки сбитого БПЛА упали на территории школы в Каче, повреждены несколько окон в образовательном учреждении и в двух соседних зданиях. В результате атаки БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Осколки упали также на территорию школы в Каче, повреждены несколько окон в образовательном учреждении и в двух соседних зданиях. Также поврежден один легковой автомобиль в поселке. Никто из людей не пострадал", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

По предварительной информации от спасательной службы Севастополя, в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины и последующего падения осколков от сбитых беспилотников зафиксировано загорание травы на Северной стороне города. Огонь локализовали, угрозы распространения нет. Также сообщается о падении осколков на берегу одного из пляжей. Спасательные службы продолжают работу.