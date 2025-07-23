Как сообщили в МВД, в отношении них также будут установлены ограничения на въезд в Россию в будущем

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Родственники и члены семей задержанных несовершеннолетних из Таджикистана, которые совершили действия сексуального характера в отношении малолетней девочки в Боровском районе Калужской области, будут выдворены из России. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ.

"Управлением МВД России по Калужской области во взаимодействии с Миграционной службой МВД России принимаются все необходимые меры для выяснения обстоятельств их нахождения на территории Российской Федерации, а также законных представителей и иных членов их семей", - сообщили в министерстве.

Те, кто находился в России с нарушением миграционного законодательства, отметили в МВД, привлечены к административной ответственности, предусматривающей выдворение. В отношении них также будут установлены ограничения на въезд в Россию в будущем.

Высылка из России будет отложена для тех иностранцев, в отношении которых будет принято решение об установлении процессуального статуса в рамках расследования возбужденного уголовного дела.

Как сообщили в ведомстве, "в настоящее время родители подозреваемых в совершении противоправных деяний содержатся в Центре временного содержания иностранных граждан, а сами несовершеннолетние - в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей"

Ранее глава Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что несовершеннолетние в возрасте 9 и 11 лет, которые являются детьми граждан Таджикистана, находившихся в РФ нелегально, совершили действия сексуального характера в отношении малолетней девочки в Боровском районе Калужской области.