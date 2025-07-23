Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, еще двое несовершеннолетних пассажиров, а также водитель автомобиля Mazda получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение

НОВОСИБИРСК, 24 июля. /ТАСС/. Двое несовершеннолетних погибли, а еще трое человек, включая двух несовершеннолетних, получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"В результате ДТП двое несовершеннолетних 2010 г. р. и 2008 г. р. скончались, еще двое несовершеннолетних пассажиров, а также водитель автомобиля "Мазда" получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Причиной ДТП стало столкновение двух автомобилей на 14 км автодороги Бобровка - Шайдурово - Чингис. По предварительной информации, находясь за рулем автомобиля Pontiac Vibe несовершеннолетний 2010 года рождения, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения. Там его машина столкнулась с двигающейся на встречу Mazda.

В ведомстве отметили, что в настоящее время полицейские уточняют обстоятельства нахождения несовершеннолетнего за рулем автомобиля.