Фигурант дела ушедшего на СВО Базанова об убийстве бизнесмена получил 20 лет

Сухроб Хайдаров признан судом виновным в разбойном нападении и убийстве группой лиц по предварительному сговору

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил к 20 годам колонии Сухроба Хайдарова по итогам рассмотрения уголовного дела о разбое и убийстве бизнесмена в центре Москвы в 2011 году, следует из имеющихся в распоряжении ТАСС документов.

"Окончательно назначить подсудимому Хайдарову 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в приговоре, который не вступил в силу и может быть обжалован в апелляции.

Хайдаров признан судом виновным в разбойном нападении (ст. 162 УК РФ) и убийстве группой лиц по предварительному сговору (ст. 105 УК РФ). Актер Сергей Базанов, сыгравший в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", и еще три фигуранта этого дела заключили контракты с Минобороны РФ и отправились на СВО.

По версии следствия, актер Базанов входил в состав банды, которая в 2011 году напала на бизнесмена в центре Москве. Предпринимателю выстрелили в голову и похитили у него сумку с 900 тыс. долларов. По данным столичного главка СК, в ходе расследования уголовного дела причастность двоих фигурантов, в том числе Базанова, подтвердилась показаниями свидетелей, опознаниями, очными ставками, результатами судебных экспертиз.

Позднее следствие утяжелило всем фигурантам уголовного дела обвинение и, помимо разбоя, вменило им убийство. Базанов и еще один фигурант признали вину в разбое, но отвергли обвинение в убийстве. С ними заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Вместе с тем один из фигурантов дал в отношении Базанова признательные показания и назвал его организатором убийства группой лиц по предварительному сговору. Все четверо обвиняемых в рамках расследования уголовного дела о разбое и убийстве находились под стражей.

Пятый фигурант дела находился в розыске и в конце октября прошлого года был задержан в подмосковном Наро-Фоминске. Мужчина скрывался, используя личные данные другого гражданина. Выяснилось, что он находился в федеральном розыске по подозрению в других преступлениях. Установлено, что именно этот участник разбойного нападения произвел не менее одного выстрела в бизнесмена, чей родственник признан потерпевшим по делу.

О фигурантах

Базанов уже был осужден в конце 2013 года на 3 года колонии общего режима за ношение огнестрельного оружия и нападение на полицейского. Тогда он полностью признал вину, раскаялся в содеянном, его дело было рассмотрено в особом порядке. Мосгорсуд на полгода снизил ему наказание.

Другие фигуранты этого же дела - Г. Галустов, Е. Николаев и С. Хайдаров - ранее судимы за разбой. Всем им инкриминировался разбой и убийство в составе группы лиц.

В сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" Базанов сыграл члена криминальной группировки "Универсам" Демида.