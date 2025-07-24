По предварительным данным, пострадавших на месте пожара нет

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Возгорание площадью 200 кв. м возникло в гаражном кооперативе в Адлерском районе Сочи после падения обломков БПЛА. Пожар ликвидирован, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"Из-за падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи произошел пожар на территории гаражного кооператива. Возгорание затронуло четыре гаража в кооперативе по улице Авиационной. Общая площадь - 200 кв. м. Пожар ликвидирован в 02:51 [мск]", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

По предварительным данным, пострадавших на месте пожара нет.