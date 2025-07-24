Общая площадь возгорания составляет 345 га

ХАБАРОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Лесопожарные формирования в Хабаровском крае тушат два возгорания в лесах, которые возникли из-за гроз. Об этом ТАСС сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"Появилось два пожара на общей площади 345 га", - сообщили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что один из пожаров зарегистрировали в 39 км от поселения Селихино Комсомольского района, огнем охвачено 175 га. Другой - в Солнечном районе в 75 км от села Боктор, его площадь 170 га. К тушению привлечено 40 человек, задействовано 5 единиц техники, а также 2 вертолета. Всего с начала сезона в Хабаровском крае произошло 116 пожаров на общей площади почти 65 тыс. га.

На территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим в Охотском округе, Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Николаевском, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском, Ульчском районах. На этих территориях запрещено разведение костров, выжигание сухой травянистой растительности и мусора, а также проведение любых пожароопасных работ. За нарушения требований пожарной безопасности в лесах предусмотрены значительные штрафы, размер которых может достигать до 2 млн рублей. В случае причинения ущерба лесным насаждениям виновные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до 10 лет.