Сейчас ведутся работы по тушению десяти возгораний, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства

УЛАН-УДЭ, 24 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Бурятии за неделю увеличилась до 1,1 тыс. га. В настоящее время ведутся работы по тушению десяти возгораний, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

"Утром 24 июля продолжаются работы по тушению пожаров в Баунтовском эвенкийском, Кабанском, Кижингинском и Хоринском районах на общей площади 1 147 га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - сообщили в РАЛХ.

17 июля в Бурятии действовал один лесной пожар в Прибайкальском районе на площади 32 га, постепенно количество и площадь возгораний начали расти. Утром 23 июля велась работа по тушению 11 очагов на 885 га. В настоящее время возгорания тушат почти 300 человек - сотрудники Авиалесоохраны и лесной охраны. Задействовано 55 единиц техники.

На территории лесного фонда Бурятии действует особой противопожарный режим. В Кижингинском районе объявлен режим ЧС муниципального характера.