Депутату на Чукотке грозит до 12 лет заключения за гибель человека на воде

Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, по версии следствия, управляя маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения, депутат совершил наезд на препятствие, повлекший падение за борт судна 29-летнего пассажира, который впоследствии утонул

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Депутат на Чукотке предстанет перед судом за гибель человека на воде, ему грозит до 12 лет заключения. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

По версии следствия, в сентябре прошлого года депутат Совета депутатов сельского поселения Ламутское Чукотского автономного округа пятого созыва с приятелем отправились на моторной лодке по реке Анадырь в Анадырском муниципальном районе Чукотского автономного округа на охоту. Управляя маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения, мужчина совершил наезд на препятствие, повлекший падение за борт судна 29-летнего пассажира, который впоследствии утонул.

"Он обвиняется по ч. 2.1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ему грозит до 12 лет заключения", - рассказали в надзорном ведомстве.