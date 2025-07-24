Как сообщили в мэрии города, за короткий промежуток времени 22 июля выпало 26 мм осадков, что составило 20% месячной нормы

ХАБАРОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Мощный ливень с грозой и шквалистым ветром, которые обрушились на Хабаровск вечером 22 июля, привели к повреждению более чем 40 кровель домов. Об этом ТАСС сообщили в городской администрации.

Скорость ветра 22 июля достигала 22 м/с, за короткий промежуток времени выпало 26 мм осадков, что составило 20% месячной нормы. В городе повалило свыше 130 деревьев, повредило транспортные средства, оборудование газоснабжающей организации, различные конструкции. Без электроснабжения остались более 1 тыс. 800 объектов. В Хабаровске ввели режим ЧС. Наиболее серьезно пострадали Индустриальный, Железнодорожный и Краснофлотский районы.

"Было повреждено 42 кровли, их будут восстанавливать", - сказали в администрации.

Что касается возобновления энергоснабжения, то осталось подключить 19 частных и многоквартирных домов, добавили в администрации. Работы продолжаются.

Накануне коммунальные службы восстанавливали газоснабжение и проводили уборку поваленных деревьев. Помощь оказывали и спасатели МЧС - привлекалось около 50 человек и 11 единиц техники. Подразделения работали по заявкам администрации по расчистке территории, оказывали помощь службам благоустройства города, энергетикам, от стволов и веток освобождали линии электропередачи, тротуары, автомобили, крыши домов.