Мэр Мелюков: восстановление электричества в Белогорске займет не менее 12 часов

Мэр города Станислав Мелюков сообщил, что среди людей никто не пострадал

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июля. /ТАСС/. Ликвидация аварии на пострадавшем во время шторма объекте электроэнергии во втором по населению городе Амурской области Белогорске займет не менее 12 часов. Об этом ТАСС сообщил мэр города Станислав Мелюков.

"Масштаб [последствий от ураганного ветра] огромный, весь ущерб еще не посчитали - сколько домов пострадало и сколько деревьев повалило. Жители активно помогают, присылают адреса и фотографии. Очень серьезная проблема. У энергетиков на ликвидацию [аварии] уйдет не менее 12 часов, надеюсь, что к вечеру, к 20:00 (14:00 мск - прим. ТАСС) сделают. Среди людей никто не пострадал", - сказал Мелюков.

В своем Telegram-канале мэр написал, что Белогорск и район были обесточены из-за чрезвычайного происшествия на подстанции "Белогорская". Ночью ураганным порывом ветра с административного здания сорвало крышу, которая упала на открытое распределительное устройство.

По данным Амурских электросетей Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), сейчас в Белогорске введен в работу резервный источник электроснабжения для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов. Еще пять резервных источников будут доставлены в ближайшее время. Над восстановлением электроснабжения в городе с 05:00 (23:00 23 июля мск) работают шесть бригад общей численностью 20 человек, еще шесть бригад сюда направлено дополнительно.

Специалисты оценивают объем повреждений энергообъектов. В городе повреждены опоры, провода, сорваны крыши с распределительных устройств. Пресс-службой Амурских электросетей уточняется, что необходимые материалы и техника для проведения ремонтных работ в ДРСК имеются в наличии.

О режиме ЧС

Как сообщили в пресс-службе администрации Белогорска, в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Там отмечается, что сильный ветер с грозой и ливнем прошел интенсивной полосой по окраинам города. В микрорайонах "Амурсельмаш", 4-6 км, База-57, а также местами в центральных районах упали тополя и крупные ветки.

В устранении последствий непогоды задействованы сотрудники "Автодорсферы", Управления ГО, ЧС и ЕДДС, управляющих компаний и предпринимательства, юнармейцы. По поручению губернатора Амурской области Василия Орлова в Белогорск направлена группа спасателей из 20 человек для помощи в ликвидации последствий.

Всего в Амурской области из-за грозы без электроснабжения частично остаются 9 населенных пунктов в 4 муниципальных образованиях - около 81 тыс. человек.