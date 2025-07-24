Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии ликвидировано 184 лесных пожара на общей площади около 56,7 тыс. га

ЯКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Количество и площадь лесных пожаров в Якутии за сутки увеличилась с 13 до 16 и с 3,6 тыс. га до 4,5 тыс. га соответственно. В ликвидации возгораний задействовано порядка 400 человек, сообщили в оперативном штабе республики.

"На начало суток 23 июля действует 16 лесных пожаров на площади 4 534,7 га на территориях Алданского, Амгинского, Верхоянского, Вилюйского, Ленского, Мирнинского, Сунтарского и Усть-Янского районов. На тушение пожаров привлечено 387 человек и 23 единицы техники", - сообщили в оперштабе.

Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии ликвидировано 184 лесных пожара на общей площади около 56,7 тыс. га. Установлено 65 виновников возгораний, составлено 145 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Режим ЧС в лесах введен на территории Верхоянского и Сунтарского районов.