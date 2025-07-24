По данным следствия, 24 апреля в ходе ссоры Михаил Хубутия ударил свою подругу Юлию Ван обухом топора, причинив ей закрытый перелом кисти, а также множественные ушибы и раны

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Тверской районный суд Москвы продлил срок домашнего ареста бывшему министру потребительского рынка и услуг Московской области Михаилу Хубутии по делу о нападении на свою подругу Юлию Ван. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Хубутии Михаила Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия)", - сказали в суде.

17 мая Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего министра потребительского рынка и услуг Московской области Михаила Хубутии.

По данным следствия, 24 апреля 2025 года в доме, расположенном на территории садоводческого кооператива "Трехгорка-5" в Одинцовском городском округе Московской области, между ним и Юлией Ван произошел конфликт. В ходе ссоры Хубутия ударил женщину обухом топора, причинив ей закрытый перелом кисти, а также множественные ушибы и раны.