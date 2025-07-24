Эксперт Голубченко: обходных путей по Волге из-за аварии на Городецком шлюзе нет

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС сообщил, что имеются только варианты с отправкой пассажиров и грузов до пункта назначения сухопутным транспортом, либо с короткой переброской по суше, обходя при этом аварийный участок, и последующей транспортировкой по реке на других судах

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сквозное судоходство на Волге закрыто в связи с аварией на Городецком гидроузле, альтернативных маршрутов для круизных судов нет. Такое мнение ТАСС выразил кандидат географических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института государственной службы и управления (ИГСУ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Игорь Голубченко.

Утром 22 июля на Городецком гидроузле во время строительных работ обрушилась часть камеры шлюза №15А, что привело к ее затоплению. Судоходство на этом участке временно приостановили, сейчас туроператоры корректируют программы уже начатых круизов и меняют маршруты ближайших рейсов.

"Для круизных судов нет альтернативных маршрутов. Имеются только варианты с отправкой пассажиров и грузов до пункта назначения сухопутным транспортом, либо с короткой переброской по суше, обходя при этом аварийный участок, и последующей транспортировкой по реке на других судах. Сквозное судоходство по Волге в этом месте пока закрыто", - сказал он.

Он отметил, что речное судоходство это технологически сложная отрасль транспорта. По словам Голубченко, в месте, где перегорожена река, необходимо строить шлюзы для создания водохранилища с перепадом воды. Это поможет судам преодолеть створ плотины. "Любой шлюз - "узкое горлышко", при выходе его из строя останавливается судоходство", - добавил он.

По информации Министерства транспорта России, утром 22 июля на Городецком гидроузле произошло обрушение оголовка камеры 15-го и 16-го шлюзов при проведении работ по строительству дополнительной камеры 15А. Ширина шлюза составляет порядка 30 м, часть оголовка над водой выступает на 2 м, ее демонтируют. Судоходство временно приостановили. На место происшествия направлены представители Росморречфлота и ФКУ "Ространсмодернизация". При министерстве создан оперативный штаб для координации работ на гидроузле.