По данным Министерства лесного хозяйства и природопользования республики, большая часть пожаров возникла из-за сухих гроз, жаркой погоды и человеческого фактора

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Туве, где 22 июля был введен режим ЧС из-за угрозы распространения огня, снизилась и составила 95 га. Большая часть пожаров локализована, сообщает Министерство лесного хозяйства и природопользования Тувы.

22 июля на территории всей Тувы был введен режим чрезвычайной ситуации из-за крупных лесных пожаров. По данным на утро 23 июля, площадь пожаров составляла 159,2 га.

"По состоянию на 08:45 (04:45 мск) 24 июля, на территории лесного фонда Республики Тыва в работе находится 3 лесных пожара на общей площади 95 га. Из них локализовано 3 лесных пожара на общей площади более 90 га", - говорится в сообщении.

По данным министерства, большая часть пожаров возникла из-за сухих гроз, жаркой погоды и человеческого фактора.

По данным Среднесибирского УГМС, в регионе сохраняется высокая пожарная опасность 4 класса. В районах Тувы синоптики обещают сильный ветер до 17 метров в секунду.