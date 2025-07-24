За сутки ликвидировали пожары на площади 633,2 га, в том числе путем вызывания и усиления осадков с помощью самолета-зондировщика

ИРКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Иркутской области с 22 июля снизилась более чем в два раза, до 942,7 га. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

На утро 22 июля площадь пожаров составляла 2 134 га.

"На утро 24 июля в локализованном состоянии перешло четыре пожара на площади 942,7 га: два - в Катангском районе, один - в Качугском районе, а также один пожар в Иркутском районе на территории ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". В ликвидации принимают участие 154 сотрудника лесопожарных формирований, задействовано 16 единиц наземной техники", - говорится в сообщении.

За сутки ликвидировали пожары на площади 633,2 га, в том числе путем вызывания и усиления осадков с помощью самолета-зондировщика. Его применяли в районах, где пожары действовали в труднодоступных местах.