Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки сократилась до 2,1 тыс. га

Возгорания возникли из-за сухих гроз, сообщили в лесопожарном центре региона

КРАСНОЯРСК, 24 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров на севере Красноярского края за сутки сократилась в два раза и составила 2,1 тыс. га. Об этом сообщает лесопожарный центр Красноярского края.

23 июля сообщалось о пожарах на общей площади около 4 тыс. га.

"По оперативной информации лесопожарного центра на 10:00 (06:00 мск - прим. ТАСС) 24 июля, на территории края действуют 5 лесных пожаров на площади 2,1 тыс. га в Тунгусско-Чунском, Эвенкийском, Кодинском лесничествах. Из них два локализованы на площади 415 га", - говорится в сообщении. По данным центра на утро 23 июля, в регионе действовали 10 лесных пожаров на площади 4 тыс. га

В тушении пожаров в регионе принимают участие 322 человека. По предварительным данным, пожары возникли из-за сухих гроз.

21 июля глава МЧС России Александр Куренков провел совещание о прохождении пожароопасного сезона и паводкового периода и поручил главам регионов Сибири и Дальнего Востока потушить все лесные пожары к концу недели. По данным синоптиков Среднесибирского УГМС, в Эвенкийском муниципальном районе сохраняется высокая пожарная опасность четвертого класса. Ожидаются сильные дожди. В крае введен режим ЧС в лесах.