Их доставили в Сузунскую ЦРБ, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава

НОВОСИБИРСК, 24 июля. /ТАСС/. Трое пострадавших в аварии в Новосибирской области, в которой погибли двое несовершеннолетних, находятся в стабильно тяжелом состоянии. Их доставили в Сузунскую ЦРБ, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Трое пострадавших госпитализированы в Сузунскую ЦРБ. Они находятся в стабильно тяжелом состоянии", - сообщили ТАСС в пресс-службе. Из трех пострадавших двое - несовершеннолетние.

Причиной ДТП стало столкновение двух автомобилей на 14-м км автодороги Бобровка - Шайдурово - Чингис. По предварительной информации, находясь за рулем автомобиля Pontiac Vibe несовершеннолетний 2010 года рождения, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения. Там его машина столкнулась с двигающейся на встречу Mazda. В ведомстве отметили, что в настоящее время полицейские уточняют обстоятельства нахождения подростка за рулем автомобиля.