Кристина Высоцкая опубликовала у себя в соцсетях медицинские данные потерпевшей Инны Бороды, сообщил источник

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Адвокат хирурга Екатерины Лонской Кристина Высоцкая лишена профессионального статуса из-за разглашения медицинской тайны - медицинских данных потерпевшей Инны Бороды. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Адвоката Лонской Высоцкую и главу ее адвокатской конторы лишили статуса за то, что она опубликовала у себя в социальных сетях медицинские данные Инны Бороды", - сказал собеседник агентства.

Ранее мировой суд приговорил Лонскую к 11 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Суд также запретил ей заниматься профессиональной деятельностью в течение 2,5 года и обязал выплатить потерпевшей компенсацию в размере 500 тыс. рублей.

Как установлено судом, Лонская проводила операцию по блефаропластике в клинике эстетической медицины "Клазко". В результате хирургического вмешательства супруга президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды Инна потеряла зрение на оба глаза. Позднее после лечения в Италии ей удалось частично восстановить зрение одного глаза.